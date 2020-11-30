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محمد الشناوي يكشف ما وراء الكاميرات في نهائي إفريقيا

محمد الشناوي
الشناوي
 
الإثنين، 30-11-2020 09:40 م أحمد سالم
كشف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر،  كواليس مباراة  نهائي أفريقيا التي جمعت بين النادي الأهلي والزمالك  في بطولة دوري ابطال أفريقيا.

وقال محمد الشناوي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   إحنا كـ كباتن الأهلي  قررنا  منع تواصل اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي قبل  نهائي افريقيا من أجل التركيز بشكل كبير ".


وأضاف محمد الشناوي ساخرا :"  الناس قالت إني جالي كورونا واحنا عندنا مناعة كمصريين"، مضيفا:"  في الفترة الماضية عملت أكثر من 15 مسحة كورونا".

وتابع محمد الشناوي:"  جميع لاعبي النادي الأهلي كانوا  يشعرون  بالقلق قبل إجراء مسحة الاتحاد الافريقي والجميع كان يرغب في المشاركة في المباراة".

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بحفاوة كبيرة وذلك بعد حصد النادي الأهلي لقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وردد جمهور منى الشاذلي هتافات:" أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي.. شنو شنو".
 

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