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مصر تفوز على أنجولا بهدف صعب وتتصدر مجموعتها

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الأربعاء، 01-09-2021 08:23 م
نجح منتخب مصر في تحقيق أول ثلاث نقاط، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على أنجولا بهدف دون مقابل، أحرزه محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء، بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الدفاع الجوي، ليتصدر المنتخب المصري، المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقا على الجابون وليبيا، حيث تعادل الأخيران بهدف لكل منهما، ويحتلان المركز الثاني مناصفة برصيد نقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة بدون نقاط.
بدأت المباراة بدون فترة جس نبض، وأهدر منتخب أنجولا فرصة هدف محقق عبر لاعبه «فا» بعد مرو 3 دقائق فقط، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي.
ورد منتخب مصر بشكل سريع، بعدما اخترق أحمد فتوح منطقة جزاء منتخب أنجولا، ليحتسب الحكم المالي ركلة جزاء، سددها محمد مجدي قفشة بقوة على يمين الحارس الأنجولي، معلنا تقدم المنتخب المصري بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة.
 

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