شيكابالا يرفض تسلم درع الدوري والمشاركة في الاحتفال..تعرف على السبب

الجمعة، 27-08-2021
08:11 م
سلم رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة درع الدورى لحسين
لبيب، رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك
، وقام الأخير بتسليم الدرع للاعبين، فى غياب محمود
عبد الرزاق شيكابالا عن المشهد، واحتفل اللاعبون بالدرع رقم 13 فى تاريخ النادي.
وتعادل الزمالك
مع البنك الأهلى، بهدف لمثله، في المباراة
التى أقيمت بين الفريقين، على استاد بتروسبورت، في الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى
الممتاز التي توج الفريق الأبيض بلقبها للمرة الـ13.
يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، رفض
اصطحاب شيكابالا اصطحاب ابنه آدم خلال التتويج، وهو ما تسبب فى امتناع شيكابالا عن
الاحتفال بالتتويج.