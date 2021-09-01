اليوم.. موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

الأربعاء، 01-09-2021
11:03 ص
يلتقي منتخب مصر
الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اليوم الأربعاء، منتخب أنجولا
، فى التاسعة
مساء باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس
العالم 2022 التي تستضيفها قطر ، وأعلن حسام البدري حالة الطوارئ في معسكر الفريق
الذى أنطلق يوم 27 أغسطس استعدادًا لمباراة
ي أنجولا
و الجابون .
و تمكنت قناة أون سبورت من الحصول على
حقوق بث مباريات مصر
في تصفيات كأس العالم 2022 بشكل حصري داخل مصر
والبداية ستكون
اليوم الأربعاء أمام منتخب أنجولا
في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
وضمت قائمة
المنتخب 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفان فى إنجلترا تحسبا
لنجاح مساعي ضمهما فى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة فى إنجلترا، وجاءت القائمة
على النحو التالي:محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر
المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود
حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد
زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه
ومحمد صلاح ومحمد النني .