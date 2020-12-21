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مشادات بالأيدي في لقاء الجونة والإسماعيلي

كرة قدم
كرة
 
الإثنين، 21-12-2020 07:38 م أحمد سالم
نشبت مشاجرة حادة في لقاء الجونة والإسماعيلي الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، وانتهت بالفوز لصالح الجونة بهدفين مقابل هدف.

وتشاجر عمرو جمال، مساعد المعد البدني للجونة، مع مصور الإسماعيلي، وتطور الأمر للاشتباك بالأيدي.

ولجأ الحكم محمد يوسف إلى إشهار البطاقة الحمراء لعمرو جمال بعد استدعاء تقنية الفيديو.

وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الجونة والإسماعيلي إلى تقدم الأول بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

شهدت المباراة أحداث مثيرة بين الفريقين لكن استطاع لاعبو الجونة السيطرة على أحداث المباراة على الرغم من تأخرهم في بداية المباراة.

أحرز فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "28"من هجمة سريعة عندما مرر أري بابل الكرة له على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلمها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

وتمكن محمد الشبراوي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "67"، بعد تمرير الكرة من محمد رجب لتصل إلي الشبراوي خارج منطقة الجزاء فسدد الكرة بقوة مرت إلى أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد كريم الطيب لاعب نادي الجونة وسجل هدف تقدم فريقه في الدقيقة "76" بعد اختراق دفاع لاعبي الإسماعيلي وسددها من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة محتلا المركز الرابع بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد نقطتين.
 

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