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مرتضى منصور ينتقد لاعب الأهلي .. ماذا قال؟

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مرتضى منصور
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الأحد، 16-10-2022 02:03 م

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، سبب استبعاد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، من مباراة فلامبو البوروندي أول أمس الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان عاشور غاب عن مباراة فلامبو في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف في برج العرب، لعدم الجاهزية.

واستمر غياب عاشور عن مباراة الإياب التي أقيمت الجمعة الماضي على نفس الملعب وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5-1، رغم عودته إلى القائمة، ما أثار الجدل حول السبب.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة ناديه فجر اليوم الأحد، "البعض زعم أن إمام عاشور متمرد، سألت (جيسفالدو) فيريرا عما إذا كان هناك مشكلة مع اللاعب أدت لاستبعاده، وأوضح لي وجهة نظره".

وأضاف "فيريرا قال لي إن وجهة نظره أن زكريا الوردي قدم أداءً سيئًا في مباراة الذهاب، فلو استبعده ودفع بإمام عاشور في مركزه لقال الناس إن الصفقة الجديدة فشلت، لذلك فضل استبعاد عاشور".

وضم الزمالك زكريا الوردي ضمن 9 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وفي سياق آخر، حرص منصور على تقديم التهنئة للغريم الأهلي، الذي تأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا على حساب الاتحاد المنستيري التونسي، ليلحق بالزمالك.

وقال منصور "أبارك للأهلي على التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، طالما أن الأهلي ينافس بعيدًا عنا فنحن نتمنى له التوفيق".

وتابع رئيس الزمالك "أعجبني أداء الثلاثي حمدي فتحي وأحمد عبدالقادر وعلي معلول في مباراة الاتحاد المنستيري، ولم يعجبني برونو سافيو، لم يفعل شيئًا".

ومن المحتمل أن يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بدور المجموعات من البطولة القارية الأهم، إذ تأكد وجود الأهلي في التصنيف الأول، فيما يأتي الزمالك ثانيًا.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حتى الآن عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات.
 

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