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أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك

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أحمد سليمان
 
الأربعاء، 09-12-2020 03:06 م المصريون

أعلن اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، خوضه الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس، مشيرا إلى تجهيزه القائمة التي ستدخل معه للمعترك الانتخابي، لكنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على "راديو مصر": "الزمالك يملك كوادر إدارية وفنية، وهناك لجنة محترمة برئاسة المستشار أحمد البكري، وهناك لائحة للنادي قام بإعدادها مرتضى منصور، وتم توزيع الاختصاصات ما بين إدارة الكرة والإدارة التنفيذية، من أجل تسهيل الأمور".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو ظهوره في أحد البرامج طمأن جماهير الزمالك على الحالة الخاصة باللاعبين، والفريق ليس في حاجة لدعم بصفقات جديدة، وما كان يحدث في السابق، كان يتم التعاقد مع 14 لاعب دفعة واحدة، والفريق ظهر بشكل جيد بعد تثبيت التشكيل وحالة الاستقرار، يجب المحافظة على القوام الرئيسي، وهو موجود حاليا".

وواصل: "اللجنة استلمت في وقت قصير، وحاولوا البحث عن لاعبين غير مرتبطين بعقود وفاوضوا أحمد الشيخ، لكن المستوى الفني للاعبي الزمالك في الموسم المنقضي كان جيدا، وفاز الفريق ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي".
وتابع: "الزمالك لديه لاعبين مميزين حاليا، والمحاسب طارق حشيش قادر على زيادة الموارد، ولن تكون هناك أزمات، والزمالك نادي كبير والدولة ستدعم النادي في الفترة القادمة، لأن الزمالك كيان كبير وليس نادي شخصي".

وأضاف: "المجلس السابق كان لديه مشكلة في مسألة تجديد اللاعبين، والمستشار تركى آل الشيخ تدخل أكثر من مرة وقام بدعم النادي".

وأكمل: "من لا يستطيع إيجاد موارد للزمالك، فعليه أن يتنحى جانبًا، ويأتي من يستطيع جلب أموال للنادي، وهذا رأيي الشخصي، اتجاهي القادم هو النزول للانتخابات على رئاسة نادي الزمالك وليس للتعيين، وقد حصدت 17 ألف صوت في الانتخابات السابق، وأمتلك خبرات إدارية وهناك قائمة ستخوض معي الانتخابات ولن نتحدث عن الانتخابات سوى في العام القادم".
وأتم: "القائمة موجودة، وموارد النادي موجودة والتخطيط لمدة 10 أعوام، ووقت الانتخابات سيتم الحديث في كافة الأمور، أنا من جلبت شركة برزنتيشن سبورت لرعاية النادي، كان الكل يخاف من التعامل معهم، وأنا من أدخلتهم إلى النادي".
 

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