نجم الأهلي: الموضوع هيكبر جدًا بعد إيقاف محمد الشناوي .. وفيه حد هياخد على دماغه

الثلاثاء، 19-01-2021
07:52 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - عن تطورات قد تحدث في أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي
حارس الأحمر.
وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اعتقد بعد إيقاف الشناوي ...الموضوع هيكبر و هيكون ليه توابع اعلي بكتير ...
الأحداث تتصاعد سريعا ...
يأما تاخد قرار يأما تنبطح و تاخد علي دماغك .
وأضاف: كل الدعم والمساندة لعلي لطفي لانه حارس ممتاز كان يحتاج للفرصة وأظن ما كنا ننادي به أنه ياخد فرصته جاتله الان علي طبق من فضة ....عندي ثقة كبيرة فيك يا علي .