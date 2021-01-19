الثلاثاء 19 يناير 2021
توقيت مصر 09:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يفاجئ محيي إسماعيل بمالم يتوقعه

عبد الله النجار: زواج التجربة إهانة للرجل والمرأة والمجتمع والإسلام

شأت الديهي: مصر تفتتح مشروعًا جديدًا كل ساعتين

تفاوت الأسعار يطغى على تعاملات الدولار أمام الجنيه اليوم

أحمد موسى يكشف مصير «مدبولي» بعد كلمته اليوم

عاجل.. محكمة الجيزة تعاقب نجمة شهيرة لاتهامها بخيانة خطيبها

مستشار بن زايد عن المصالحة الخليجية: لن نسمح بهذا الأمر

صدمة في الأهلي.. «الشناوي» يتلقى عقوبة قاسية من اتحاد الكرة

نائب يثير أزمة مع الفنانين:«يسعون في الأرض فسادًا»

ADS
 

نجم الأهلي: الموضوع هيكبر جدًا بعد إيقاف محمد الشناوي .. وفيه حد هياخد على دماغه

محمد الشناوي
نجم الأهلي: الموضوع هيكبر جدًا بعد إيقاف محمد الشناوي .. وفيه حد هياخد على دماغه
 
الثلاثاء، 19-01-2021 07:52 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - عن تطورات قد تحدث في أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي حارس الأحمر.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اعتقد بعد إيقاف الشناوي ...الموضوع هيكبر و هيكون ليه توابع اعلي بكتير ... الأحداث تتصاعد سريعا ... يأما تاخد قرار يأما تنبطح و تاخد علي دماغك .

وأضاف: كل الدعم والمساندة لعلي لطفي لانه حارس ممتاز كان يحتاج للفرصة وأظن ما كنا ننادي به أنه ياخد فرصته جاتله الان علي طبق من فضة ....عندي ثقة كبيرة فيك يا علي .
 

إقرأ ايضا

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية ستحدث في الدوري: قريبا جدا جدا جدا

Capture

صدمة في الأهلي.. «الشناوي» يتلقى عقوبة قاسية من اتحاد الكرة

123

غدا .. مسحة جديدة للاعبي الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

أخبار متعلقة

محمد الشناوي

مرعي: وشاية من مدرب كبير جدًا بالأهلي كادت تدمر مستقبل محمد الشناوي

محمد الشناوي

توفيق يفجر مفاجأة مدوية حول رحيل محمد الشناوي عن الأهلي يناير المقبل

شوبير

شوبير يحرج جماهير الزمالك: السنة اللي فاتت تم تمييز الأبيض على الأهلي ومحدش قال مؤامرة

فريق الأهلي

نجم الأهلي يهدد النادي بسبب 40 مليون جنيه

فريق الأهلي

تعرف على موعد مباراة الأهلي اليوم مع بطل النيجر .. والقنوات الناقلة لها

موسيماني

طبيب الأهلي يصدم الجماهير بشأن حالة موسيماني و إصابة صانع ألعاب الفريق