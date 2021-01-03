مرعي: وشاية من مدرب كبير جدًا بالأهلي كادت تدمر مستقبل محمد الشناوي

الأحد، 03-01-2021
08:38 ص
المصريون
كشف وكيل اللاعبين سيد مرعي
عن مفاجأة تخص حارس الأهلي محمد الشناوي
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وقال في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة": عندما رحل الشناوي عن النادي الأهلي قبل سنوات أخذته وذهبت به إلى نادي اتحاد الشرطة وتم التعاقد معه وحصل على المقدم.
وأضاف: بعدها فوجئت بمسئولي اتحاد الشرطة يطلبون إلغاء التعاقد وعندما حاولت معرفة السر تبين أن مدرب شهير بالنادي الأهلي اتصل بهم وقال لهم إن الشناوي مصاب بالرباط الصليبي ولا جدوى من التعاقد معه ، وبالفعل أعدنا مقدم التعاقد إلى نادي اتحاد الشرطة.
وتابع: مقدرش أقول اسم المدرب لأنه بعد كدا درب الشناوي وعلاقتهم بقت كويسة وبقى يقول إن الشناوي رقم واحد عنده.