مفاجأة.. الأهلي يستبعد الشناوي من مباراة الغد

الإثنين، 04-01-2021
08:09 م
المصريون
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنيللنادي الأهلي، عن قائمة
الفريق، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي» بالسلام،
في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي بمفاجآت كالتالي:
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد
شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف
ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد
مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.
وشهدت القائمة مفاجأة استبعاد محمد الشناوي
حارس المرمى وقائد
الفريق.