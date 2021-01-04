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مفاجأة.. الأهلي يستبعد الشناوي من مباراة الغد

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محمد الشناوي
 
الإثنين، 04-01-2021 08:09 م المصريون

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنيللنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلي» بالسلام، في إياب دور الـ32 ‏بدوري أبطال إفريقيا.‏
وجاءت قائمة الأهلي بمفاجآت كالتالي:‏
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏
وشهدت القائمة مفاجأة استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق.
 

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