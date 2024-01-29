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محمد فضل: المصريين هيدوسوا على رامي عباس

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صلاح
الإثنين، 29-01-2024 10:55 ص

أكد محمد فضل لاعب منتخب مصر السابق أن مصير فيتوريا لو تم رحيله فالافضل أن يكون البديل رينارد لانه مدرب كبير ونفسه يدرب منتخب مصر وله إنجازات كتيرة .
وأوضح  عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: صلاح قيمة كبيرة ولكنه خانه التوفيق ورد بدلا من فيتوريا حول مصيره في الرحيل في حالة الإخفاق .
واضاف أن حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري عندما يتحدثون عن منتخب مصر فهم يتحدثون لأنهم الأكثر حصدا للبطولات ويتكلمون من واقع المسؤولية ويتحدثون من قلبهم .
وواصل تصريحاته أن رامي عباس وكيل محمد صلاح تصريحاته مستفزة ولايفهم طبيعة الشعب المصري واستفزازهم سيجعل المصريين يدوسون عليه وهو لايفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جدا.

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