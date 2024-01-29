محمد فضل: المصريين هيدوسوا على رامي عباس

الإثنين، 29-01-2024
10:55 ص
أكد محمد فضل
لاعب منتخب مصر
السابق أن مصير فيتوريا لو تم رحيله فالافضل أن يكون البديل رينارد لانه مدرب كبير ونفسه يدرب منتخب مصر
وله إنجازات كتيرة .
وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: صلاح
قيمة كبيرة ولكنه خانه التوفيق ورد بدلا من فيتوريا حول مصيره في الرحيل في حالة الإخفاق .
واضاف أن حسام حسن وأحمد حسن وعصام الحضري عندما يتحدثون عن منتخب مصر
فهم يتحدثون لأنهم الأكثر حصدا للبطولات ويتكلمون من واقع المسؤولية ويتحدثون من قلبهم .
وواصل تصريحاته أن رامي عباس وكيل محمد صلاح
تصريحاته مستفزة ولايفهم طبيعة الشعب المصري واستفزازهم سيجعل المصريين يدوسون عليه وهو لايفهم هذا الأمر لأن المصريين عاطفيون جدا.