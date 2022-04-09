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محمد صلاح: «مش هتكلم عن هذا الموضوع لأنه حساس»

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صلاح
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Teads
السبت، 09-04-2022 10:46 ص
أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الجدل بشأن إمكانية تجديد عقده مع ناديه، بعدما نشر صورة تدل على حبه للريدز، رغم تصريحاته التي تشير إلى تجمد المفاوضات مع إدارة النادي.
ونشر محمد صلاح، مساء الجمعة، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة له، وتظهر في الخلفية جملة: "صنع ليفربول من أجلي، وولدت أنا من أجل ليفربول".
ويتفاوض محمد صلاح مع ليفربول بشأن تجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023، لكن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بسبب الخلاف على الراتب الجديد لمحمد صلاح، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود انفراجة بين الطرفين.
وفي وقت سابق، قال صلاح خلال حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قبل ساعات من مباراة ليفربول الحاسمة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: "هناك أشياء كثيرة حول المفاوضات لا يعلمها الناس، لا أحب أن أكون أنانيًا وأتحدث في الوقت الحالي عن مستقبلي، ونحن في أهم مرحلة من الموسم. عليّ أن أتحدث عن الفريق، هذا هو أهم شيء في الوقت الحالي".
وأضاف: "أعلم ما أفعله، لذا فأنا لست منزعجًا من مفاوضات تجديد العقد، أركز على الفريق والفوز بالبطولات وتقديم كل شيء للنادي. عليّ أن أكون متفائلا بشأن العقد الجديد، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وعما إذا كان يتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع ليفربول في النهاية، رد محمد صلاح بإجابة مترددة مفادها: "لا أستطيع أن أقول نعم، ولا أستطيع أن أقول لا، قلت مرارًا ما أريده في هذا الشأن"، في إشارة إلى رغبته في البقاء مع الريدز.
وتابع: "لا يمكنني أن أتعمق في تفاصيل الأمر، لأن الموقف حساس، لا يمكنني الحديث عن عقدي، أركز على الفريق".
واختتم: "لا أعتقد أن مفاوضات تجديد عقدي مع ليفربول ستؤثر على مستواي داخل الملعب، أنا لاعب محترف".
 

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