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محمد صلاح يخصص 70 ألف جنيه شهريًا رواتب للأرامل والأيتام بقريته

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صلاح
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الثلاثاء، 19-10-2021 11:40 ص

أعرب العمدة ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس النجم محمد صلاح، عن سعادته بما يقدمه الفرعون في الدوري الإنجليزي.
وقال عمدة نجريج، في تصريحات تليفزيونية: رؤوسنا في السماء، ونشعر بسعادة لا توصف دائما بسبب ما يقدمه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.
وأضاف: محمد صلاح لا يتأخر على المصريين في سعادتهم وفرحتهم، وأبيه لم يتغير معنا بعد نجاح ابنه، وحتي خروجهم، يكون يوم أو يومين فقط، ثم يعودوا هنا.
وأوضح أن محمد صلاح منذ لعبه في بازل السويسري، وهو يقدم خدمات للفقراء عن طريق أصدقائه، ولكن تم تقنين الأمر بعمل مؤسسة محمد صلاح الخيرية، وتنفق ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه شهريا للأيتام والأرامل في القرية، وهناك العديد من الأعمال الخيرية التى نعلمها والتي لا نعلمها.
وأشار عمدة نجريج إلى أن محمد صلاح لا يتأخر على أحد، ولكن عن طريق مؤسسته الخيرية، ولا يتأخر عن قريته في شيء.
 

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