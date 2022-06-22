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الزمالك يستغني عن «أبوجبل» ويشتري محمد بسام

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محمد بسام
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الأربعاء، 22-06-2022 10:20 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي نادي الزمالك، اقتربوا من التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لتدعيم حراسة المرمى.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ،أسامة فيصل مهاجم فريق الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلي هو كلمة السر في حسم صفقة محمد بسام.

وأضاف شبانة، إدارة الزمالك عرضت على البنك الأهلي بقاء أسامة فيصل معهم بشكل نهائي إلى جانب رحيل أحد اللاعبين الآخرين من الفريق إلى البنك الأهلي نظير ضم محمد بسام والحصول على عقوده بشكل نهائي.

وأكمل شبانة، مسئولو الزمالك يضعوا على رأس أولوياته في الوقت الحالي اسم محمد بسام لتدعيم حراسة المرمى بسبب النقص العددي في الفريق.

وأتم شبانة، رغبة بسام نفسه في الرحيل إلى صفوف الزمالك والحصول على عقوده من نادي البنك الأهلي لكن العقبة التي تواجهه هي حصوله على مقدم تعاقده من نادي البنك حيث طلب رد مقدم العقد والحصول على عقوده بشكل ودي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب نادي البنك الأهلي والذي يتعامل معه كأنه لاعب بين صفوف الفريق ويرغب في بيعه وتحقيق مكسب من ورائه.
 

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