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محاكمة لاعب الزمالك بتهمة سب أحمد شوبير

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أحمد شوبير
 
الثلاثاء، 20-04-2021 10:43 ص المصريون

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق في اتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد شوبير، للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم.
كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول،إخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير، والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.
وقال الإعلامى في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق وأنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.
 

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