«زيزو»: سأنتقل للأهلي حال وصول عرض رسمي

الخميس، 01-04-2021
11:24 ص
المصريون
قال أحمد سيد زيزو
نجم نادي الزمالك
، إنه لا يمانع من الانتقال للنادي
الأهلي، مؤكدًا أنه حال وصول عرض رسمي له سيوافق عليه.
كشف ذلك الإعلامي إسلام صـادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ على قناة " Ten"، أن أحمد
سيد زيزو نجم الزمالك
، أبلغ العديد من زملائه في النادي الأهلي خلال المعسكر
الماضي للمنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم
الإفريقية ، بعدم ممانعته في الإنتقال
إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .
وأضاف صادق: "زيزو أبلغ بعض لاعبي الأهلي في الموافقة على الانتقال
للفريق الأحمر حال وصول عرض رسمي بذلك ، رغم نفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود
الخطيب في الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي الزمالك
" .