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«زيزو»: سأنتقل للأهلي حال وصول عرض رسمي

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زيزو
 
الخميس، 01-04-2021 11:24 ص المصريون

قال أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، إنه لا يمانع من الانتقال للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه حال وصول عرض رسمي له سيوافق عليه.
كشف ذلك الإعلامي إسلام صـادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ على قناة " Ten"، أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ، أبلغ العديد من زملائه في النادي الأهلي خلال المعسكر الماضي للمنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، بعدم ممانعته في الإنتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .
وأضاف صادق: "زيزو أبلغ بعض لاعبي الأهلي في الموافقة على الانتقال للفريق الأحمر حال وصول عرض رسمي بذلك ، رغم نفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي الزمالك" .
 

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