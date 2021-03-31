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ميدو مهاجمًا الأهلي بعد العقوبة: «محدش هيعرف يكسر الزمالك»

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ميدو
 
الأربعاء، 31-03-2021 10:50 ص المصريون

هاجم أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أزمة مباراة قمة دوري السوبر لكرة السلة المصري، والتي تم إلغاؤها بسبب حضور جماهير وعدد من نجوم كرة القدم في نادي الزمالك.
وكان الاتحاد المصري لكرة السلة، أصدر قرارًا باعتبار الأهلي فائزًا بالمباراة وهزيمة نادي الزمالك، مع توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء قدرها 30 ألف جنيه، ونقل مباراة واحدة للأخير خارج أرضه.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "من حق الأهلي طلب رحيل الجمهور من صالة مباراة الزمالك، لكن كان يجب علي مسئولي الأهلي احترام العلاقة التاريخية بين الناديين واستمرار المباراة عقب خروج الجماهير من الملعب".
وأكمل، "لدي سؤال لمجلس إدارة الأهلي، ما الهدف من الإصرار على رحيل أساطير بحجم هشام يكن وحمادة عبد اللطيف من صالة مباراة الأهلي والزمالك خاصة بعد رحيل الجماهير، هل هناك تعمد لكسر نادي الزمالك؟".
وتابع: "طالما لم يتم تطبيق اللائحة على الجميع منذ البداية، ليس من حق اتحاد السلة معاقبة الزمالك، ورسالة للجميع «محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك»".
 

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