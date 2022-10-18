مبلغ مفاجأة.. كم حصل إمام عاشور من الزمالك بعد تعديل عقده؟

إمام عاشور

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كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل تعاقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول للزمالك مع نادي الزمالك.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وصلني نسخة من عقد إمام عاشور مع الزمالك وهو عقد تم إبرامه في عهد الكابتن حسين لبيب، وتم تعديله في الوقت الحالي.

وأضاف شبانة، أن المفاجأة حصول إمام عاشور في الموسم الواحد بالضرائب 10 ملايين و750 ألف و 385 جنيه، وهذا عقد مدته 4 سنوات، وينتهي عام 2025 المقبل، وكان وقعه في الموسم الماضي.

وأتم شبانة، لن نخرج عقد اللاعب رغم امتلاكنا نسخة منه

كان الإعلامي محمد فاروق، أكد أن إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يرغب في تعديل عقده من الناحية المالية مع الفريق الأبيض في الفترة القادمة بما يتناسب مع ما قدمه للفريق منذ التعاقد معه في المرحلة الماضية.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"إمام عاشور يقدم مستوى فني جيد مع الزمالك في الفترة الماضية ويشعر أن المقابل المادي الذي يحصل عليه قليل جداً بما يقدمه مع الفريق خاصة مع الفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم الماضي".



وتابع:" إمام عاشور يرغب في تعديل القيمة المالية لعقده مع نادي الزمالك والمساواة مالياً بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذي جدد عقده مؤخراً مع القلعة البيضاء"..