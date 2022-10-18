الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو مؤثر.. ولي عهد الكويت ينهمر في البكاء أثناء قراءة آية قرآنية في مجلس الأمة

«هزار قلب جد».. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل ما حدث بينها وبين زوجها

بقرار رئيس الوزراء.. تعيين علي جمعة بمجلس إدارة جهاز المياه والصرف الصحي

بعد وفاته.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا بشأن يوسف القرضاوي

بيصورني وأنا نايمة وبملابس البيت ويرسلها لأشخاص على فيسبوك مقابل فلوس!

النجم التاريخي لـ ليفربول: أتمنى رحيل صلاح عن النادي لهذا السبب

مبلغ مفاجأة.. كم حصل إمام عاشور من الزمالك بعد تعديل عقده؟

19.71 جنيه.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

فنانة شهيرة: «نفسي أمسك شيرين وألطش فيها بكل قوتي»

لميس الحديدي تهاجم أسرة شيرين عبدالوهاب.. ما السبب؟

ADS
 

مبلغ مفاجأة.. كم حصل إمام عاشور من الزمالك بعد تعديل عقده؟

1756618_0
إمام عاشور
Native
Teads
الثلاثاء، 18-10-2022 12:11 م

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل تعاقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول للزمالك مع نادي الزمالك.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، وصلني نسخة من عقد إمام عاشور مع الزمالك وهو عقد تم إبرامه في عهد الكابتن حسين لبيب، وتم تعديله في الوقت الحالي.
وأضاف شبانة، أن المفاجأة حصول إمام عاشور في الموسم الواحد بالضرائب 10 ملايين و750 ألف و 385 جنيه، وهذا عقد مدته 4 سنوات، وينتهي عام 2025 المقبل، وكان وقعه في الموسم الماضي.
وأتم شبانة،  لن نخرج عقد اللاعب رغم امتلاكنا نسخة منه
كان الإعلامي محمد فاروق، أكد أن إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يرغب في تعديل عقده من الناحية المالية مع الفريق الأبيض في الفترة القادمة بما يتناسب مع ما قدمه للفريق منذ التعاقد معه في المرحلة الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"إمام عاشور يقدم مستوى فني جيد مع الزمالك في الفترة الماضية ويشعر أن المقابل المادي الذي يحصل عليه قليل جداً بما يقدمه مع الفريق خاصة مع الفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم الماضي".

وتابع:" إمام عاشور يرغب في تعديل القيمة المالية لعقده مع نادي الزمالك والمساواة مالياً بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذي جدد عقده مؤخراً مع القلعة البيضاء"..
 

إقرأ ايضا

Capture

النجم التاريخي لـ ليفربول: أتمنى رحيل صلاح عن النادي لهذا السبب

Capture

الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح.. قاهر السيتي

1860163_0

إمام عاشور يطلب مساواته ماليًا بـ«زيزو»

أخبار متعلقة

1860163_0

إمام عاشور يطلب مساواته ماليًا بـ«زيزو»

large

مرتضى منصور ينتقد لاعب الأهلي .. ماذا قال؟

مرتضى-منصور-3

مرتضى قاتل من أجله.. الزمالك يعلن ضم لاعب بعدما تفاوض الأهلي معه

إمام_عاشور

الكشف عن سر غضب فيريرا من إمام عاشور واستبعاده أمام فلامبو

large

مهيب عبدالهادي: مرتضى منصور يضرب أول مسمار في نعش فيريرا

مرتضى منصور الزمالك

الزمالك يتعاقد مع «خليفة محمد صلاح» 5 مواسم