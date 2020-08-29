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أرسنال يقضي على أحلام "محمد صلاح"

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صلاح
 
السبت، 29-08-2020 08:10 م الطيب حسين
نجح فريق أرسنال الإنجليزي في التتويج، بطلًا لكأس الاتحاد الإنكليزي، اليوم السبت.

وفاز الفريق المحترف ضمن صفوفه نجمنا محمد النني بركلات الترجيح على فريق ليغربول الإنجبيزي

وشارك نجمنا محمد صلاح رفقة الريديز إلا أنه لم يظهر على المستوى المطلوب.


وفاز أرسنال بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادل الفريقين  1-1 في الوقت الأصلي السبت على ملعب «ويمبلي» في لندن.


وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 12، وأدرك البديل الياباني تاكومي مينامينو التعادل في الدقيقة 73.


وهي المرة السادسة عشرة التي يتوج بها أرسنال بلقب درع المجتمع ليفض شراكة المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجا باللقب، مع ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقبا).


وهو اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانكليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني تشيلسي.

 

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