صلاح: شعرت بالرعب الشديد في ليفربول لحظة إعلان هذا الخبر

الأحد، 30-08-2020
08:37 ص
أحمد عادل شعبان
كشف النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول
عن اللحظة التي أصابته بالرعب خلال مسيرته مع فريق الريدز.
وقال صلاح في تصريحات له: قلت منذ أول لقاء لي في النادي إنني أريد الفوز بالدوري. ربما اتهموني بالجنون، لكن فعلا، لقد حققناها. في بداية الموسم، أردنا الفوز بشدة، تريد تحقيق شيء للنادي والهدف الأبرز هو الدوري.
وأضاف: عندما فزنا على مانشستر سيتي
شعرنا بالثقة ، لكن عندما قالوا إنهم قد يلغون الدوري بسبب كورونا شعرت بالخوف ، كان هذا تهديد بضياع مجهود الموسم ، وبعدها شعر كل من في النادي بالذعر.