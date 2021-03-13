ليفربول يعلن موقفه النهائي من رحيل «صلاح»

السبت، 13-03-2021
11:57 ص
كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير لها، عن موقف
ليفربول
الإنجليزي من رحيل هداف
ه المصري محمد صلاح
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ليفربول
منفتح على بيع العديد
من نجومه هذا الصيف، لكن محمد صلاح
ليس منهم.
وأكد التقرير، أن ليفربول
ليس لديه أي نية لبيع صلاح، بل
على العكس تماما، سيكون أساسا لمشروع “الريدز” الجديد، وتفكر الإدارة بتعزيز الفريق
بصفقات قوية للعب إلى جانب صلاح.
ويتصدر صلاح قائمة هداف
ي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد
17 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد عن مطارديه البرتغالي برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد،
والإنجليزي هاري كين هداف
توتنهام هوتسبير واللذين يتشاركان الوصافة برصيد 16 هدفا
لكل منهما.