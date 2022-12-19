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لن أعتزل.. أول تعليق لـ ميسي بعد الفوز بكأس العالم

228179-ميسي-خلال-تسلم-كأس-العالم
ميسي
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الإثنين، 19-12-2022 12:09 م

علق ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على الفوز بكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

 

وسجل ميسي هدفين في مباراة الأرجنتين وفرنسا في التعادل 3/3 قبل أن يفوز التانغو 4/2 بضربات الترجيح.

 

وقال ميسي بعد الفوز بالكأس: "كنت أعلم أن الله سيمنحني إياها، كنت أشعر أنها ملكي، كان يجب أن نكون أبطالًا للعالم ونحن الآن أبطال".

 

وأضاف في تصريحات نقلها برنامج "الشرينغيتو": "عانينا كثيرًا، لكننا فعلناها، لا أطيق الانتظار حتى أكون في الأرجنتين لأرى كم سيكون هذا جنونًا"

 

وتابع: "هذه البطولة التي أردتها طيلة حياتي، هذا حلمي منذ الطفولة".

 

وأتم: "لن أعتزل دوليًا، أريد مواصلة اللعب كبطل".

 

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة وحل في المركز الثاني في ترتيب هدافي المونديال برصيد 7 أهداف بفارق هدف عن الفرنسي كيليان مبابي.

 

هل استحق ليونيل ميسي الحصول على لقب أفضل لاعب في كأس العالم؟

 

 

ثاني أكثر من سجل أهداف

 

أكثر من صنع أهداف

 

أكثر من ساهم بالأهداف

 

أكثر من له تسديدات

 

أكثر من له تسديدات على المرمى

 

 

وكان هذا ثالث لقب للأرجنتين في كأس العالم بعد أن أحرزت اللقب عامي 1978 و1986.

 

 

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