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تعرف على المبالغ التي سيحصل عليها جميع الفرق التي شاركت في المونديال

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تعرف على المبالغ التي سيحصل عليها جميع الفرق التي شاركت في المونديال

100527-كأس-العالم
كأس العالم
Native
Teads
الأحد، 18-12-2022 03:06 م

 

 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يشرف على تنظيم كأس العالم قطر 2022 الجوائز المالية للمنتخبات، وذلك وفقاً للدور الذي لعبت به.

 

كل منتخب وصل لكأس العالم قطر 2022، رُصدت له جائزة مالية قدرها 10.5 مليون دولار من الفيفا، 1.5 مليون دولار منها نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات.

شارك في دور المجموعات 32 منتخباً، تم توزيعها على 8 مجموعات . حسب العربية . نت

16 منتخب

وغادر 16 منتخباً من دور المجموعات، وهم: قطر، والإكوادور، وويلز، وإيران، والمكسيك، والسعودية، وتونس، والدنمارك، وألمانيا، وكوستاريكا، وبلجيكا، وكندا، والكاميرون، وصربيا، وأوروغواي، وغانا.

وستحصل جميع هذه المنتخبات على 9 ملايين دولار، نظير مشاركتها في دور المجموعات، أما المنتخبات التي تأهلت للدور القادم، ستحصد أكثر.

المنتخبات التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 سوف تضمن جوائز مالية تُقدر بـ17 مليون دولار لكل منها.

17 مليون

وودعت 4 منتخبات هذا الدور، وهي: البرتغال، والبرازيل، وإنجلترا وهولندا، وستحصل هذه المنتخبات على 17 مليون دولار، أما المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي، فإنها ستكسب أموالاً إضافية.

المغرب

حصل منتخب المغرب على جائزة ضخمة من الفيفا بعد الوصول للمركز الرابع تُقدر بـ25 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بـ3 ملايين دولار من الجائزة المادية التي حصلت عليها إنجلترا في مونديال روسيا 2018.

فرنسا والأرجنتين

بلغ المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني نهائي كأس العالم 2022، وسيقام اللقاء الختامي يوم الأحد 18 ديسمبر على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستبلغ الجائزة المالية لصاحب المركز الثاني، حوالي 30 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بمليوني دولار من المبلغ الذي حصلت عليه كرواتيا في مونديال روسيا.

المركز الأول

وستبلغ الجائزة المالية لصاحب المركز الأول، حوالي 42 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بما يقارب 4 ملايين دولار من المبلغ الذي حصلت عليه فرنسا في المونديال الروسي.

وبجانب هذه الجائزة المادية، سيحصل البطل على كأس من الذهب، وسيُسجل اسمه كفائز بالمونديال.

 

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