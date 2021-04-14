لقاء الثأر.. مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

الأربعاء، 14-04-2021
11:09 ص
المصريون
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب “أنفيلد”،
حيث يواجه ليفربول
بقيادة الدولي المصري محمد صلاح
، نظيره ريال مدريد
، في إياب ربع
نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء أطلق عليه "الثأر".
المباراة
تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة
المكرمة، والحادية عشرة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول
وريال مدريد
في دوري أبطال أوروبا
وتُنقل المباراة
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات "بي إن
سبورتس"، وتحديدا عبر قناتي "beIN 4K HDR" و"beIN Sports 1 HD Premium".
كما سيتم بث المباراة
عبر العديد من القنوات الأوروبية، أبرزها "Sky Sport Uno Italia"
و"TV 3 + Denmark"
و"TV2 Sport 1 Norge".
وكان ريال مدريد
قد فاز ذهابًا على ليفربول
بنتيجة 3-1 على ملعب ألفريدو دي
ستيفانو، في المقابل سيكون ليفربول
متحفزا لتحقيق “ريمونتادا” ، والتأهل إلى نصف
النهائي.
وتعد هذه المباراة
بمثابة نهائي مبكر، بعد أن التقى ريال مدريد
وليفربول
في
نهائي نسخة 2018، وفاز وقتها الميرنجي 3-1.