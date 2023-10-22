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لفتة جديدة من محمد صلاح دعمًا لفلسطين خلال مباراة إيفرتون

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صلاح
الأحد، 22-10-2023 08:45 ص

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على ضيفه فريقه إيفرتون بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأظهرت الكاميرات خلال المباراة، رفض نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الاحتفال بهدفيه في  مرمى نادي إيفرتون الإنجليزي والذي أحرزه من ركلة جزاء، دعمًا منه وحدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

وتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بشكل مؤقت، برصيد 20 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن كل من توتنهام وأرسنال

 

 

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