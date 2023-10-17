بطل مصري يفوز بالذهبية في السباحة ويرفض الاحتفال دعما لفلسطين ورد صادم من الاتحاد الدولي

الثلاثاء، 17-10-2023
10:44 ص
رفض عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للسباحة، الاحتفال بحصوله على الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر حرة، ضمن منافسات بطولة العالم والتي تستضيفها اليونان، تعبيرا عن دعمه للشعب الفلسطين
ي تجاه ما يتعرض له من حرب إبادة بطيران الاحتلال.
وقال عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة
عقب الفوز بالميدالية الذهبية في كأس العالم: " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علي أن أحتفل بهذا أم لا فإخوتي يقتلون في فلسطين
الآن".
وأكد البطل المصري أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب تأييده القضية الفلسطين
ية، قائلا: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين
وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وعليهم أن يتساءلوا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولا فقط أو يحاول شخص ما قتلي".
ردة فعل الاتحاد الدولي
بدوره قام الاتحاد الدولي للسباحة بعمل إجراء صادم، وذلك بحذف صور عبد الرحمن سامح، على مواقع الاتحاد الرسمية، برغم حصوله على المركز الأول في البطولة، وذلك بسبب دعمه لفلسطين
.
وقام الاتحاد الدولي للسباحة بنشر صور الفائزين في البطولة، لكنها لم تضع صورة عبد الرحمن سامح معهم.
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