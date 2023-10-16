تعرف على قيمة المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح لفلسطين
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الإثنين، 16-10-202309:43 ص
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حكم التبرعات والمساعدات للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للشعب الفلسطيني.
وقال حتحوت عبر برنامج “الماتش” على “صدى البلد”: محمد صلاح قدّم مساعدات لأهالي غزة فور اندلاع الأحداث في فلسطين، وعندما تصاعدت الحملة ضده قرر المقرّبون منه الإفصاح عن الأمر.
وأضاف: المساعدات تبلغ أكثر من مليون دولار، وهناك اتجاه لتقديم مساعدات أخرى.
من جانبه قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، ان قائد منتخب مصر تبرع أمس الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.
ورفض اللاعب محمد صلاح الإفصاح عن قيمة التبرع التى خصصها لدعم الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لقصف متواصل ومحاولات تهجيرهم من أراضيهم