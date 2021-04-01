لجنة إدارة الزمالك توجه صدمة لـ مرتضى منصور

الخميس، 01-04-2021
07:16 م
المصريون
وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، صدمة
جديدة لمرتضى منصور
رئيس النادي المعزول، باتخاذ قرار بإزالة كافة اللافتات الخاصة
به والموجودة على سور القلعة البيضاء بمقر النادي.
وينوى مسئولو اللجنة إزالة كافة اللافتات الخاصة برئيس النادي
السابق فور توفير إعلانات لوضعها بدلا من اللافتات التي سيتم إزالتها في الفترة الحالية.
وعلى الجانب الأخر ، أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير
الفني للزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر اليوم لخوض مباراة المولودية، المقرر
لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال
أفريقيا.
وتضم القائمة كلا من :
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد
خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي
الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام
جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف
بن شرقي – حسام أشرف
خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.