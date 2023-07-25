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أول قرار من محمود الخطيب بشأن واقعة حسين الشحات

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الخطيب
الثلاثاء، 25-07-2023 09:09 ص

 

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع الكرة.

كما قرر دعوة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة الأمس في الدوري.

وكان حسين الشحات دخل في مشادة قوية مع المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، خلال مباراة الفريقين أمس، تطورت إلى الاشتاك بالأيدي، وصفع الشحات للاعب بيراميدز على وجهه، وتدخل الجهاز الفني من الفريقين لينهي الأزمة، ويتوجه حسين الشحات للاع وقدم له الاعتذار وقام بتقبيل رأسه.

وفي المقابل، قررت رابطة الاندية المحترفة، إيقاف حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب سوء السلوك الرياضي.

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