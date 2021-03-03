كلوب يضع أمام شوقي غريب شرط الحصول على محمد صلاح

الأربعاء، 03-03-2021
06:28 م
متابعات- أمينة عبد العال
وجه المدير الفني
لفريق ليفربول رسالة إلي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، شوقي غريب ، بخصوص
مشاركة النجم محمد صلاح
في أولمبياد طوكيو
.
وقال كلوب
في مقطع
فيديو لموقع صحيفة " ليفربول إيكو " :" يجب علي مصر الاتصال إذا كانوا
يريدون صلاح في المونديال " .
وكان غريب قد أكد أن
محمد صلاح
وحارس مرمي الأهلي محمد الشناوي سيكونان علي رأس القائمة الأولية
المختارة لمنتخب الفراعنة الأوليمبي تحت 23 عام ، للمشاركة في دورة الألعاب
الأوليمبية الصيفية في طوكيو
الصيف المقبل مع السماح للدول بإدراج 3 من اللاعبين
الكبار في تشكيلاتها النهائية .