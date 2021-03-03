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كلوب يضع أمام شوقي غريب شرط الحصول على محمد صلاح

محمد صلاح وشوقي غريب
محمد صلاح وشوقي غريب
 
الأربعاء، 03-03-2021 06:28 م متابعات- أمينة عبد العال
وجه المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، شوقي غريب ، بخصوص مشاركة النجم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو .
وقال كلوب في مقطع فيديو لموقع صحيفة " ليفربول إيكو " :" يجب علي مصر الاتصال إذا كانوا يريدون صلاح في المونديال " .
وكان غريب قد أكد أن محمد صلاح وحارس مرمي الأهلي محمد الشناوي سيكونان علي رأس القائمة الأولية المختارة لمنتخب الفراعنة الأوليمبي تحت 23 عام ، للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في طوكيو الصيف المقبل مع السماح للدول بإدراج 3 من اللاعبين الكبار في تشكيلاتها النهائية .  
 

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