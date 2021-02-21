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موقف غير متوقع من كلوب تجاه محمد صلاح

كلوب و محمد صلاح
كلوب و محمد صلاح
 
الأحد، 21-02-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
انفعل المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب علي صحفي خلال حديث لوسائل الإعلام قبل لقاء " ديربي ميرسيسايد " مع إيفرتون ، بسبب سؤال عن النجم محمد صلاح .
و رد كلوب علي سؤال عن السبب وراء عدم حصول محمد صلاح علي التقدير الكافي لدوره الهام هذا الموسم ، قائلا :" لا يجب أن تسألني هذا السؤال لا أفهم لماذا لا يحصل علي الإشادة التي يستحقها " ،حسبما نشرت الصحافة العالمية .
و أضاف قائلا :" من غير الممكن تفسير سبب عدم حصوله على التقدير الكافي، ولكن يحصل عليها هنا في ليفربول، ونحن نقدره تماما ، مشيدا بالدور الدفاعي الذي قام به صلاح ، قائلا:"واحدة من اللحظات المفضلة لدي كانت عندما فاز (صلاح) بكرة رأسية في منطقة جزائنا عندما كان أنخيلينو (لاعب لايبزيغ) ينتظر الكرة، إنه يحصل على كل الاحترام منا". 
 

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