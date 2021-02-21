موقف غير متوقع من كلوب تجاه محمد صلاح

الأحد، 21-02-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
انفعل
المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب
علي صحفي خلال حديث
لوسائل الإعلام قبل لقاء " ديربي ميرسيسايد " مع إيفرتون ، بسبب سؤال عن
النجم محمد صلاح
.
و
رد كلوب
علي سؤال عن السبب وراء عدم حصول محمد صلاح
علي التقدير الكافي لدوره الهام
هذا الموسم ، قائلا :" لا يجب أن تسألني هذا السؤال لا أفهم لماذا لا يحصل
علي الإشادة التي يستحقها " ،حسبما نشرت الصحافة العالمية .
و
أضاف قائلا :" من غير الممكن تفسير سبب عدم حصوله على التقدير الكافي، ولكن يحصل
عليها هنا في ليفربول، ونحن نقدره تماما ، مشيدا بالدور الدفاعي الذي قام به صلاح
،
قائلا:"واحدة من اللحظات المفضلة لدي كانت عندما فاز (صلاح
) بكرة رأسية في منطقة
جزائنا عندما كان أنخيلينو (لاعب لايبزيغ) ينتظر الكرة، إنه يحصل على كل الاحترام منا".