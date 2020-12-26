كلوب يصدم صلاح برد غير متوقع بشأن رحيله من ليفربول

السبت، 26-12-2020
06:44 ص
أحمد عادل شعبان
رد الألماني يورجن كلوب
- المدير الفني لـ ليفربول
الإنجليزي - على ما تردد حول رحيل النجم المصري محمد صلاح
، مضيفا: أستبعد رحيل صلاح
.
وقال كلوب
في تصريحات لجريدة ليفربول
إيكو: لا أعرف كثيرا عما يتردد عن رحيل صلاح
.. كلنا هنا نريده .. لكن إذا أصر على الرحيل يمكننا البحث عن شيء آخر .. لا أظن أن هناك شيء يستحق الرحيل عن ليفربول
حتى الآن سوى الطقس.
وأضاف: لماذا يجب على شخص أن يرحل من ليفربول
؟ .. إنه أحد أفضل الأندية في العالم .. ندفع أموالا جيدة .. لدينا ملعب مثير ، ومشجعون متحمسون من شتى بقاع العالم.
وأردف: لا يمكنك إجبار أحد على البقاء .. هذا هو كل شيء.
واستدرك: عندما أجاب صلاح
على سؤال الرحيل لبرشلونة وريال مدريد، كان أن هذه الأندية قد تكون مهتمة، لكنه لم يستبعد ذلك".
وأتم :"اسأل أي لاعب في العالم لا يلعب لبرشلونة أو ريال مدريد "هل
يمكنك تخيل اللعب لهم يومًا ما؟ " وتخيل كان يرد بـ "لا".. إنهم الكبار في
إسبانيا".