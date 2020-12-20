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صلاح يمنع لاعبي ليفربول من تناول الخمر .. وهذا موقف قائد الفريق

محمد صلاح
صلاح يمنع لاعبي ليفربول من تناول الخمر .. وهذا موقف قائد الفريق
 
الأحد، 20-12-2020 07:40 ص أحمد عادل شعبان
كشف جوردان هندرسون - قائد فريق ليفربول - أن الفريق امتنع عن تناول الكحوليات عقب احتفاله بالفوز بالبريمرليج الموسم الماضي بسبب اعتناق محمد صلاح و ساديو ماني للدين الإسلامي.

وأضاف في تصريحات لـ " ديلي ميل " : كانت الشامبانيا خالية من الكحول بسبب وجود صلاح وماني .. العالم يفتقد للتسامح وحاولنا تطبيق ذلك التسامح في العلن أمام الجميع.

وأردف: صلاح و وماني جاءا من ريف مصر والسنغال وحققا أمرا مذهلا .. عندما نكون في المسبح يقول ساديو ماني إنه تعلم السباحة لأنه كان يعيش في قرية بجانب النهر .. تدرك مدى صعوبة البدايات التي عاشاها.
 

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