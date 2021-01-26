كلوب يستغني عن صلاح بلاعب عمره 16 عامًا

الثلاثاء، 26-01-2021
11:30 ص
المصريون
بعد فترة من المشاداة بين النجم المصري محمد صلاح
لاعب نادي ليفربول
الإنجليزي، ومدرب الفريق يورجن كلوب
، بعد أن ساءت العلاقات بينهما، أصبح رحيل
محمد
صلاح عن الفريق الأحمر يتوقعه الجميع.
فيما بدأ الألماني يورجن كلوب
، التحرك في اتجاه الحصول على بديل مناسب لمحمد
صلاح، بعد أن استسلم لفكرة رحيل
أهم عناصره، سواء على المستوى الهجومي أو التهديفي
داخل الفريق الأحمر، رغم تمسكه ببقاء الفرعون المصري، إلا أنه بدأ في الاستعداد
لرحيل محمد صلاح
، الذي قد يبحث عن وجهة جديدة حال فشله في الظفر بأي ألقاب رفقة
كتيبة يورجن كلوب
طوال الموسم الجاري، بعدما أضاف لقبي الدوري الإنجليزي ودوري
أبطال أوروبا، بجانب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، وعلى مستوى الإنجازات
الفردية ازدحم سجله بالعديد من الألقاب أهمها هداف البريميرليج مرتين في ثلاثة
مواسم.
ورغم الأزمة الاقتصادية القاسية التي يعيشها النادي، إلا أن المدرب
الألماني يصر على جلب مهاجم جديد إلى صفوف الريدز قبل انتهاء الموسم الجاري، من
أجل تأهيله ليصبح البديل الأنسب لـ صلاح، حال استقر على الرحيل
، وجاء كايد جوردون،
لاعب ديربي كاونتي، صاحب الـ16 عاماً، وأحد العناصر التي وضعت بصمتها بشكل كبير
هذا الموسم، ليقارنه البعض بـ جريينود لاعب مانشستر يونايتد، ومحمد صلاح
، أول
الأسماء التي يسعى «كلوب
» لضمها، بحسب صحيفة «ليفربول
إيكو» البريطانية.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول
يقترب من التعاقد مع لاعب ديربي
كاونتي، بمقابل مليون جنيه إسترليني فقط، ما سيسهل مهمة انتقاله، في ظل الأزمة
الاقتصادية التي ضربت النادي الإنجليزي مؤخرا، إضافة إلى أن اللاعب الإنجليزي يرحب
باللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب
، وستكون العقبة الوحيدة هي تحرك الثنائي
توتنهام ومانشستر يونايتد، للظفر باللاعب ذاته.