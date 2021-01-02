زميل محمد صلاح في ليفربول يشتمه بلفظ خارج .. وسط دهشة المصريين

السبت، 02-01-2021
07:27 ص
أحمد عادل شعبان
تسبب أرنولد - الظهير الأيمن لفريق ليفربول
الإنجليزي - في موجة من الغضب بسبب استخدامه كلمات غير موفقة في وصفه للنجم المصري محمد صلاح
.
و وصف "أرنولد" زميله صلاح
بـ "الحيوان" ، قائلا: محمد صلاح
حيوان مطلق في صالة الجيم.
وأضاف: أنا معجب به حقا لتفانيه في هذه الرياضة وشغفه بما يقوم به كجزء من فريق ليفربول
.
وأردف: هو قدوة للاعبين الأصغر سنا ونحن معجبون بأفكاره وعقليته.
وتسخدم كلمة حيوان في الغرب بمعنى (وحش) بينما تعني في اللغة العربية إهانة وهو ما صنع موجة من اللغط.