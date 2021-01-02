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زميل محمد صلاح في ليفربول يشتمه بلفظ خارج .. وسط دهشة المصريين

محمد صلاح
زميل محمد صلاح في ليفربول يشتمه بلفظ خارج .. وسط دهشة المصريين
 
السبت، 02-01-2021 07:27 ص أحمد عادل شعبان
تسبب أرنولد - الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي - في موجة من الغضب بسبب استخدامه كلمات غير موفقة في وصفه للنجم المصري محمد صلاح.

و وصف "أرنولد" زميله صلاح بـ "الحيوان" ، قائلا: محمد صلاح حيوان مطلق في صالة الجيم.

وأضاف: أنا معجب به حقا لتفانيه في هذه الرياضة وشغفه بما يقوم به كجزء من فريق ليفربول .

وأردف: هو قدوة للاعبين الأصغر سنا ونحن معجبون بأفكاره وعقليته.

وتسخدم كلمة حيوان في الغرب بمعنى (وحش) بينما تعني في اللغة العربية إهانة وهو ما صنع موجة من اللغط.
 

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