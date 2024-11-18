أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أخطر مسؤولي الأبيض برغبته في الاستمرار مع الفريق في الفترة القادمة.

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أحمد سيد زيزو ارتبط اسمه مؤخراً بالرحيل عن الأبيض في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مع فريقه ومنتخب مصر".

وأضاف: "زيزو تلقى خلال الانتقالات الماضية عرضاً من نيوم السعودي بمقابل مادي ضخم جداً وصل إلى 350 مليون جنيه، وتم رفض العرض نظراً للحاجة إلى خدماته".

وتابع: "اللاعب أخطر مسؤولي الزمالك أن رغبته هي التجديد والاستمرار مع الفريق وتم اخطار حسين لبيب رئيس النادي والمسؤول عن ملف تجديد عقد اللاعب".

وواصل: "زيزو كان يشعر ببعض الغضب بسبب خروج تصريحات من أحد أعضاء مجلس الإدارة حول رغبته في الحصول على 100 مليون جنيه لتجديد العقد".

واختتم: "من المنتظر أن يتم عقد جلسة خلال الفترة القادمة بين زيزو ووالده القائمة بأعمال وكيل أعماله ومسؤولي الأبيض من أجل التفاوض حول بنود العقد الجديد".