الأربعاء 13 نوفمبر 2024
توقيت مصر 12:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزمالك في صدمة.. هروب "الجزيري" في ظروف غامضة

قطع زيارته لأذربيجان.. الموت يفجع شيخ الأزهر (صور)

أصابع مقطوعة وعين مصابة.. أول ظهور لسفير إيران في لبنان بعد تفجيرات "البيجر"

إحالة عمرو دياب للمحاكمة بتهمة صفع شاب في حفل زفاف

أخر فرصة لـ إمام عاشور لإنقاذه من الحبس 6 أشهر

"إشرب السيجارة دي".. نجل وزير التعليم السابق يكشف أغرب موقف حدث بينه وبين والده

تفاصيل حبس طبيبة النساء والتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق

زينة تشكو من كثرة المصاريف: "أنا هتحبس"

بعد بيع البنك المركزي أذون خزانة برقم كبير.. الدولار يسجل هذا الرقم رسمياً

مفاجأة صادمة في التحقيقات مع نجل الشيخ محمد حسان

الزمالك في صدمة.. هروب "الجزيري" في ظروف غامضة

م
ا
الأربعاء، 13-11-2024 12:08 م

 

أعلن نجم الزمالك السابق طارق السيد عن مفاجأة بشأن نجم الزمالك سيف الدين الجزيري  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب طارق السيد: هروب الجزيرى فى ظروف غامضة.

على الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام النصر الليبي يوم الجمعة المقبل في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر  الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

إقرأ ايضا

851395

أخر فرصة لـ إمام عاشور لإنقاذه من الحبس 6 أشهر

ت

القبض على نجم المنتخب السابق في القاهرة الجديدة

طط

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أخبار متعلقة

اتع

75 مليون جنيه تدخل نادي الزمالك برعاية تركي آل الشيخ.. ما القصة؟

Capture

ميدو يفجر مفاجأة: نيمار يقترب من الانضمام للزمالك

2284686_0

"يخربيتك.. صعبة أوي".. نص التفريغ الصوتي لغرفة الفار في ركلة جزاء الزمالك

Capture

متحدث الزمالك لـ شوبير: خليك في ورقتك

Capture

إنبي يقطع إعارة لاعبه للزمالك:"بيتريقوا عليه"

282432518693202410080615461546

بشير التابعي يشيد بنجم الأهلي: الأفضل في مصر