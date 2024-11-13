أعلن نجم الزمالك السابق طارق السيد عن مفاجأة بشأن نجم الزمالك سيف الدين الجزيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب طارق السيد: هروب الجزيرى فى ظروف غامضة.

على الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام النصر الليبي يوم الجمعة المقبل في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.