حسين السيد يحسم مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد ورمضان صبحي
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Native
الأحد، 29-08-202112:56 ص
قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك،
إن النادي جدد لـ محمود الونش وزيزو وسيف الجزيري، مضيفا:" نحن في طريقنا للتجديد
لأشرف بن شرقي".
وأضاف حسين السيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه
" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"فاضل
تكة صغيرة على ضم عمر كمال عبد الواحد، واللاعب نفسه زملكاوي ورفض عروض خارجية ونعتبره
متواجد في نادي الزمالك".
وتابع حسين السيد:" نادي الزمالك يتفاوض مع مجموعة من اللاعبين، ولا
يتفاوض مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي ".
وأكمل حسين السيد :"الزمالك يتفاوض مع اللاعبين الذين
يرغب النادي في ضمهم، ونتفاوض مع كل الأندية داخل مصر ".
ولفت حسين السيد إلى أن :" كل أندية مصر تتواصل معنا من اجل ضم لاعبين من الزمالك
سواء على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي ".