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حسين السيد يحسم مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد ورمضان صبحي

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Native
الأحد، 29-08-2021 12:56 ص

قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن النادي جدد لـ محمود الونش وزيزو وسيف الجزيري، مضيفا:" نحن في طريقنا للتجديد لأشرف بن شرقي".
وأضاف  حسين السيد  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"فاضل تكة صغيرة على ضم عمر كمال عبد الواحد، واللاعب نفسه زملكاوي ورفض عروض خارجية ونعتبره متواجد في نادي الزمالك".
وتابع حسين السيد:"  نادي الزمالك يتفاوض مع مجموعة من اللاعبين، ولا يتفاوض مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي ".
وأكمل حسين السيد :"الزمالك يتفاوض مع اللاعبين الذين يرغب النادي في ضمهم، ونتفاوض مع كل الأندية داخل مصر ".
ولفت حسين السيد إلى أن :"   كل أندية مصر  تتواصل معنا  من اجل ضم لاعبين من الزمالك سواء على سبيل الإعارة أو البيع بشكل نهائي ".
 

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