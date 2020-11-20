"كاف" ينظم كأس السوبر الأفريقي بمصر بدلا من قطر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدم إقامة كأس السوبر 2020 في دولة قطر، وذلك بناءً على التنسيق المشترك بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم.

من جانبه أعرب رئيس “كاف” السيد أحمد أحمد، في بيان صادر عنه، عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم، وكذلك سلطات الدولة، على التزامهم المستمر إلى جانب “كاف”، وعلى الأعمال التحضيرية التي تم تنفيذها بالفعل يواصل “كاف” العمل بشكل وثيق مع الاتحاد المضيف من أجل إنجاح كأس السوبر 2020.

وينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس السوبر من مباراة واحدة تقام في بلد الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال مع الفائز بلقب كأس الكونفيدرالية، حيث ستقام النسخة 29 من كأس السوبر 2020 في القاهرة.

