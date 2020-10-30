كاف يعلن موعد مبارتي الزمالك والرجاء ونهائي الأبطال

الجمعة، 30-10-2020
09:26 م
أحمد سالم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف
" رسميا، اليوم الجمعة، موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء
، وكذلك موعد مباراة النهائي
وأصدر الكاف
بيانا رسميا، جاء فيه: "مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء
تقام يوم 4 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة".
وأضاف: "الفائز من مباراة الزمالك والرجاء
يواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب في الإسكندرية".
وتابع: "التأجيل تم بناء على طلب من الدولة المستضيفة واتحاد الكرة، فيما يخص البروتوكول الدولي للحد من تفشي وباء كوفيد 19".
وأعلن كاف
مساء الخميس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء
المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى، وكذلك نهائي البطولة الذي تستضيفه مصر.