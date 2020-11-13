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"كاف" يستبعد أحمد أحمد من رئاسته لأسباب صحية

رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد
احمد
 
الجمعة، 13-11-2020 07:40 م أحمد سالم
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إبعاد رئيسه أحمد أحمد عن تولي مهام الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، وذلك لدواعٍ صحية.

وقال بيان رسمي، عبر موقع الاتحاد الأفريقي «كاف»: «إبعاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، نظرًا لأسباب صحية».

وواصل بيان «كاف»: «سيتولى الكونغولي كونستاي أوماري مهام إدارة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية حتى يوم 30 نوفمبر الجاري».

وأنهى البيان: «إسناد مهمة الإدارة لنائب أحمد أحمد يأتي وفقًا للمادة 24 في الفقرة الثامنة التي تنص على تولي نائب الرئيس المهام في حال عدم إتاحة الرئيس لفترة مؤقتة».
 

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