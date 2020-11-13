"كاف" يستبعد أحمد أحمد من رئاسته لأسباب صحية

الجمعة، 13-11-2020
07:40 م
أحمد سالم
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف
» إبعاد رئيسه أحمد أحمد عن تولي مهام الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، وذلك لدواعٍ صحية.
وقال بيان رسمي، عبر موقع الاتحاد الأفريقي «كاف
»: «إبعاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف
) عن الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، نظرًا لأسباب صحية».
وواصل بيان «كاف
»: «سيتولى الكونغولي كونستاي أوماري مهام إدارة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية حتى يوم 30 نوفمبر الجاري».
وأنهى البيان: «إسناد مهمة الإدارة لنائب أحمد أحمد يأتي وفقًا للمادة 24 في الفقرة الثامنة التي تنص على تولي نائب الرئيس المهام في حال عدم إتاحة الرئيس لفترة مؤقتة».