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"كاف" يعلن قائمة أولية لحكام أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

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كاف
 
الإثنين، 12-10-2020 02:01 م محمد عبد الحارس

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، قائمة تضم 17 حكمًا للساحة و16 حكمًا مساعدًا للدخول فى معسكر إعدادى استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.
وقال "كاف" عبر موقعة الرسمي،  إن الدورة التى تستمر خمسة أيام تستهدف قياس جاهزية الحكام لما تبقى من المسابقات بعد فترة توقف دامت ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وضمت قائمة الحكام المرشحين لإدارة نصف نهائي أبطال إفريقيا والكونفيدرالية والمباراة النهائية أيضا الآتي :
أليوم أليوم (الكاميرون) و مصطفى غربال (الجزائر) و باكارى جاساما (جامبيا) وإريك أوتوجو كاستان (الجابون) وفيكتور جوميز (جنوب إفريقيا)
و بيرنارد كاميل (سيشل) و باملاك تيسيما (إثيوبيا) و جان جاك نجامبو ندالا (الكونغو الديمقراطية) و رضوان جيد (المغرب) و جيانى سيكازوى (زامبيا) و ماجيتى نداى (السنغال) و جوشوا بوندو (بوتسوانا) و عيسى سى (السنغال) و باسيفيك ندابيهاوينيمانا (بوتسوانا) و بيتر كاماكو (كينيا)
و سالم الصادق (تونس) و هيثم قيراط (تونس).

 

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