يستضيف ليفربول
الإنجليزى، نظيره أرسنال على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن منافسات الدور 16 من مسابقة
كأس الرابطة الإنجليزية.
ومن المتوقع أن يبدأ الإلمانى كلوب بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ادريان
في الدفاع : نيكو ويليامز، جوميز، ريس ويليامز، جيمس ميلنر
في الوسط :كورتيس جونز، ماركو جروييتش، نابي كيتا
في الهجوم : شاكيري، مينامينو، جوتا
على الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: رونارسون
في الدفاع: كيران تيرني، جابرييل ماجلياس، دافيد لويز
في الوسط : يوكايو ساكا، داني سيبايوس، ويلوك، أينسلي مايتلاند نيلس، ريس نيلسون
في الهجوم : نيكيتاه، نيكولاس بيبي