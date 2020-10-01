يستضيف ليفربول الإنجليزى، نظيره أرسنال على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن منافسات الدور 16 من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يبدأ الإلمانى كلوب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ادريان

في الدفاع : نيكو ويليامز، جوميز، ريس ويليامز، جيمس ميلنر

في الوسط :كورتيس جونز، ماركو جروييتش، نابي كيتا

في الهجوم : شاكيري، مينامينو، جوتا

على الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: رونارسون

في الدفاع: كيران تيرني، جابرييل ماجلياس، دافيد لويز

في الوسط : يوكايو ساكا، داني سيبايوس، ويلوك، أينسلي مايتلاند نيلس، ريس نيلسون

في الهجوم : نيكيتاه، نيكولاس بيبي