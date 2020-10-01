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تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال بدون "صلاح"

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ارسنال
 
الخميس، 01-10-2020 01:48 م محمد عبد الحارس

يستضيف ليفربول الإنجليزى، نظيره أرسنال على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن منافسات الدور 16 من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.
ومن المتوقع أن يبدأ الإلمانى كلوب بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: ادريان 
في الدفاع : نيكو ويليامز، جوميز، ريس ويليامز، جيمس ميلنر
في الوسط :كورتيس جونز، ماركو جروييتش، نابي كيتا
في الهجوم : شاكيري، مينامينو، جوتا
على الجانب الآخر من المتوقع أن يبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من :- 
حراسة المرمى: رونارسون 
في الدفاع: كيران تيرني، جابرييل ماجلياس، دافيد لويز
في الوسط : يوكايو ساكا، داني سيبايوس، ويلوك، أينسلي مايتلاند نيلس، ريس نيلسون
في الهجوم : نيكيتاه، نيكولاس بيبي

 

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