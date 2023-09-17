وثق مقطع فيديو متداول، تعرض مصور، لتسديدة قوية من لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة جمعتهما على الرائد، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وأظهر الفيديو، إحدى تسديدات البرتغالي الصاروخية، على مرمى نادي الرائد، ترتطم برأس أحد المصورين خلف ملعب المباراة عن طريق الخطأ، لتجعله غير متوازن، وكاد يسقط من قوة الكرة.