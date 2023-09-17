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كاد أن يفقد وعيه.. تسديدة "رونالدو" الصاروخية تصيب مصورا خلف المرمى (فيديو)

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رونالدو
الأحد، 17-09-2023 12:18 ص

وثق مقطع فيديو متداول، تعرض مصور، لتسديدة قوية من لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، خلال مباراة جمعتهما على الرائد، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

 

وأظهر الفيديو، إحدى تسديدات البرتغالي الصاروخية، على مرمى نادي الرائد، ترتطم برأس أحد المصورين خلف ملعب المباراة عن طريق الخطأ، لتجعله غير متوازن، وكاد يسقط من قوة الكرة.

وفاز النصر على الرائد في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي، وقد أقيم اللقاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، وقد انتهى اللقاء بتفوق العالمي علي الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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