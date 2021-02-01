الإعلان رسميًا عن قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

الإثنين، 01-02-2021
02:27 م
المصريون
أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة
النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية
والمقرر إقامتها فى قطر
خلال
الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .
وضم قائمة
الأهلى كلا من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر
بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي
أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.
ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مباراة له بمونديال الأندية
مساء الخميس المقبل أمام الدحيل القطر
ي فى ربع نهائى البطولة .