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قرار مفاجيء من حسام حسن بشأن حسام عاشور قبل لقاء الأهلي

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حسام حسن
 
الأحد، 27-12-2020 12:38 م المصريون

فاجأ حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الجميع بقرار منح شارة قيادة الفريق إلى حسام عاشور خلال مواجهة الأهلى المقرر إقامتها غدا " الإثنين " بملعب الأهلى والسلام فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .
وجاء قرار حسام حسن بمنح شارة قيادة الاتحاد السكندرى إلى حسام عاشور أمام الأهلى كنوع من التقدير والتكريم للاعب والذى يمتلك تاريخا كبيرا داخل القلعة الحمراء قبل رحيله عن جدران النادى الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .
على الجانب الآخر كشف الإعلامى أحمد شوبير عن شعوره بحالة من الرعب والفزع بسبب انتشار إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة.
وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر "أون سبورت إف إم": "أول مرة من بداية أزمة كورونا أحس أنى عايش فى حالة رعب منها، أغلب اللى حواليا من صحابى وأهلى أصيبوا بالفيروس اللعين".
وأضاف: "يجب على كل فرد أن يحافظ على نفسه وعلى أهل بيته، لما باخرج لأى مكان بحس إنى هرجع بيها".
وتابع شوبير: "ألف سلامة على زمايلى فى أون سبورت سيف زاهر وعمرو الدسوقى وعلى كل مصابى كورونا، بس فى نفس الوقت متضايق من السوشيال ميديا هتجننى بجد، قالوا شوبير عنده كورونا مرة ومرة ثانية قالوا عمل حادثة خطيرة وفى المستشفى وطلعت بنفسى على الشاشة كدبت ومع ذلك استمرت الشائعة"
وزف شوبير بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من كورونا .
وقال شوبير إن موسيمانى قد يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز .
وأضاف : " من المؤكد تواجد موسيمانى مع الأهلى فى الملعب خلال مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه التام من الإصابة بكورونا " .
وكان موسيمانى عانى من الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى قبل أن يتعافى وثبوت سلبية عينة المسحة الطبية التى خضع لها أمس .
 

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