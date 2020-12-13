الأحد 13 ديسمبر 2020
توقيت مصر 22:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق صادم من يسرا اللوزي على صورتها بدون ملابس

العثور على فنانة شابة جثة ملطخة بالدماء على سريرها

شيكابالا يصدم مرتضى منصور برد ناري (صورة)

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن طارق يحيى

بث مباشر الاهلى ومصر المقاصة في الدورى الممتاز اليوم الاحد

كهربا وطاهر وشريف في الهجوم.. مفاجأة في تشكيل الأهلي

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يجهز مفاجأة للجنة المؤقتة

فيديو.. بدرية أحمد ترد على أنباء تورطها في قتل زوجها وضبطها في المطار

الأميرة نورة تعلق على أول عرض أزياء في السعودية(صور)

تغيير مكان انعقاد القمة الخليجية لإتمام المصالحة مع قطر

ADS
 

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن طارق يحيى

920202405732762430297
طارق يحيى
 
الأحد، 13-12-2020 07:28 م المصريون

أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، قرارًا عاجلًا برفع الإيقاف عن طارق يحيى، نجم النادى السابق، مع تعيينه رئيسًا لقطاعات كرة القدم بالنادى التى تضم الناشئين والمدرسة والأكاديميات باستثناء الفريق الأول.
وتواجد طارق يحيى، في مقر نادى الزمالك؛ بعد جلسة مع القائمين على إدارة النادى، وتم فيها تصفية الأجواء التي حدثت مؤخرًا.
وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى، وعدد من موظفي النادي، ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط.
هذا قبل أن يتم حل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد نجم الزمالك السابق فى مقر النادى بصورة طبيعية، حيث يمارس فى الوقت الحالى مهام عمله.
 

إقرأ ايضا

122952

شيكابالا يصدم مرتضى منصور برد ناري (صورة)

152115

بث مباشر.. مباراة الاهلى ومصر المقاصة في الدورى

pitsu-mosimane-ahly

كهربا وطاهر وشريف في الهجوم.. مفاجأة في تشكيل الأهلي

أخبار متعلقة

202010110848434843

قرار عاجل من «موسيماني» قبل ساعات من مواجهة الزمالك

198703

الكاف يعلن شرط تأجيل نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بعد تزايد الإصابات

5fba71624c59b71d9f7346b1

إذاعة مباراة الأهلي والزمالك على قناة مصرية

1-1307762

الكاف يزف بشرى سارة لـ مرتضى منصور

94139-باتشيكو-(1)

مذبحة في الزمالك .. باتشيكو يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين .. أحدهم سيصدم الجماهير

201903311139413941

وزير الشباب يفجر صدمة بشأن نهائي إفريقيا