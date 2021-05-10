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قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك

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الإثنين، 10-05-2021 01:40 م المصريون

أصدر اتحاد الكرة بقيادة المهندس أحمد مجاهد، قرارًا عاجلًا بتقليص عدد الحضور فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
واستقر اتحاد الكرة على اقتصار الحضور على 50 شخصا فقط لا غير ، في مباراة الأهلى والزمالك  ويتم تقسيم العدد إلى 25 شخصا من قبل الأهلى " مجلس الإدارة  بجانب الدعوات" و25 شخصا من الزمالك " مجلس الإدارة بجانب الدعوات " .
وجاء قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الحضور في مباراة   االأهلى والزمالك إلى 50 شخصا فقط لا غير فى ظل انتشار فيروس كورونا والحرص على الخروج بالمباراة إلى بر الأمان مثلما حدث فى مباراة الدور الأول بين الفريقين الكبيرين والتى أقيمت أيضا على استاد القاهرة المستضيف لقمة اليوم .
 

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