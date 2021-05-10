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قبل انطلاقها بساعات.. الزمالك يهاجم حكم مباراة القمة: «متقلش في الفطار»

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الإثنين، 10-05-2021 11:47 ص

تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن اختيار أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك القادمة.
وقال ابراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "باين كدة في خناقة بين وجيه أحمد وبين امين عمر وبيكرهه، وجيه عارف ان امين عمر أهلاوي ووالده أهلاوي وبيهاجم الزمالك على الفيس بوك وبيصدره للمشاكل بتعيينه حكم للمباراة".
وتابع "اتمنى بكرة امين عمر ميتقلش في الفطار ويبقى جمب الكورة كل شوية وتبقى السماعة في ودنه علشان يسمع نداء الفار".
وأضاف "احنا زهقنا من ان الاخطاء في مباريات القمة تكون ضد الزمالك فقط وفي اتجاه واحد فقط،، مش بنعترض على الحكام المصريين، لكن ياريت وجيه أحمد كان يرحم امين عمر من الضغط الي هيبقى عليه بسبب انتماءه، مش عارف هنعمل ايه بكرة بصراحة ".
وواصل ابراهيم عبد الله "الاهلي اعترض على تعيين امين عمر؟ مع احترامي لهم انا مش بتكلم عن النادي الأهلي وكل نادي له سياساته".
وأردف " تصريحاتنا مش ضغط على الحكام، دي حقائق، تعالى شوف كام دوري الزمالك خسره بسبب أخطاء الحكام، خسرنا أكتر من 10 دوريات بسبب الأخطاء البشرية".
وتابع "راجعوا كل ماتشات الزمالك الي حصلت الفترة الي فاتت هتلاقي المباراة مصفصفة 30 دقيقة بالكتير".
واستكمل ابراهيم عبد الله تصريحاته "الزمالك لم يخسر في وجود امين عمر؟، انا مالي بالأرقام؟ هو يعني لعب كورة برجله في مباراة فيهم من صناعة شيكابالا وسجل هدف؟، شوف بقى هو حرمني من كام ضربة جزاء في المباريات، أمين عمر ده حسب وقت أطول من الوقت القائع في مباراة الأهلي وسموحة".
وأختتم ابراهيم عبد الله تصريحاته "الحكام بتحسبلي فاولات في اماكن مالهاش لازمة وأوت عبيط، مفيش فاولات على الصندوق بتتحسب لصالح الزمالك".
 

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