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السبب الحقيقي لرحيل عصام الحضري عن المنتخب الأولمبي.. واتحاد الكرة يُصعّد

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السبب الحقيقي لرحيل عصام الحضري عن المنتخب الأولمبي.. واتحاد الكرة يُصعّد

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عصام الحضري
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Teads
الإثنين، 06-02-2023 12:00 م

 

 

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كواليس رحيل عصام الحضري مدرب حراس مرمي المنتخب الأولمبي إلى الجهاز الفني لمنتخب سوريا الذى يقوده فنيا الأرجنتيني هيكتور كوبر.

 

قال المصدر- حسب صدى البلد-  إن أزمة عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الأولمبي مع اتحاد الكرة بدأت ملامحها في شهر ديسمبر الماضي عقب عودة الحضري من تحليل مباريات كأس العالم 2022 عبر قناة الكأس القطرية.

 

تابع : عصام الحضري استغل فترة التوقف للمنتخب الأولمبي من أجل السفر الي قطر لتحليل مباريات كأس العالم لكنه فوجيء بخصم جزء من راتبه عن الفترة التى قضاها خارج مصر.

 

أزمة خصومات عصام الحضري

أضاف : اتحاد الكرة قرر حينها خصم شهر من راتب عصام الحضري من مستحقات ديسمبر بسبب غيابه للتحليل في كأس العالم في قطر 2022 ما أدي الي اشتعال الأزمة.

 

استطرد : لم يلتفت عصام الحضري إلى عقوبة اتحاد الكرة وقرر السفر للمرة الثانية من أجل تحليل مباريات كأس الخليج العربي في العراق مستغلا عدم وجود أي معسكرات للمنتخب الأولمبي فى تلك الفترة .

 

ولفت الي أنه رغم حصول عصام الحضري على إذن من محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي إلا أنه فوجئ بخصم جزء من راتبه فى شهر يناير عقب عودته من العراق بداعي أن الحصول على إذن لا يسقط الخصم من الراتب.

 

وأشار إلي أن عصام الحضري عرض نفسه على أحد أعضاء الجهاز الفني الجديد لمنتخب سوريا وحصل على موافقة هيكتور كوبر المدير الفني براتب مالي كبير.

 

وذكر أن الحضري أبلغ بركات ليلة أمس "بالقرار اللي  كان واخدة ومستناش حتي موافقة أعضاء المجلس"، مما فاجأهم وهو ما اثار غضبهم من عدم احترام الحضري لهم.

 

شدد على أن اتحاد الكرة فوجئ برحيل عصام الحضري الي منتخب سوريا وقرر مجلس الإدارة مخاطبة الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل الاعتراض على الطريقة التي تم من خلالها ضم مدرب حراس المنتخب الأولمبي الي الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر وعدم سلك القنوات الشرعية ومخاطبتهم .

 

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